Son dakika haberler... Bakan Selçuk İzmir depreminden sonra şahit olduğu o anı anlattı

Bakan Selçuk Twitter'dan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Önceki gece İzmir’de yemek dağıtımı yapan biri, bir teyzeye “Teyze gel, karnını doyur.” dedi. “Sağ ol yavrum, evim hasar görmedi; ihtiyacı olanlar alsın.” cevabına “Olsun, için ısınsın.” ısrarı geldi. Kulak misafiri olduğum bu sesler, Türkiye’nin gerçek sesidir, öyle yürektendir."