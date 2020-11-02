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Haber Giriş: 02.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Selçuk İzmir depreminden sonra şahit olduğu o anı anlattı

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Son dakika haberler... Bakan Selçuk İzmir depreminden sonra şahit olduğu o anı anlattı
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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'deki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. İzmir'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şahit olduğu bir anı Twitter hesabından yazdı ve "Kulak misafiri olduğum bu sesler, Türkiye’nin gerçek sesidir, öyle yürektendir." notunu düştü.

Bakan Selçuk Twitter'dan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Önceki gece İzmir’de yemek dağıtımı yapan biri, bir teyzeye “Teyze gel, karnını doyur.” dedi. “Sağ ol yavrum, evim hasar görmedi; ihtiyacı olanlar alsın.” cevabına “Olsun, için ısınsın.” ısrarı geldi. Kulak misafiri olduğum bu sesler, Türkiye’nin gerçek sesidir, öyle yürektendir."

 

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