Son dakika haberler... Bakan Pakdemirli'den İzmir ve Manisa'daki yangınlarla ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

22 saatte bu yangını kontrol altına alabildik. Şükürler olsun.

Ciddi bir miktarda parça parça olsa denize kadar olan arazinin yanması maalesef söz konusu.

Korkumuz ve endişemiz burada atlamalı olarak giden yangının birleşmesi ve tamamen alanın yanmasıydı.

Parça parça yanmış olması tabi ki üzüntümüzü bir miktar hafifletti diyebiliriz.

Son günlerde özellikle şunu ifade etmek isterim. Nemin yüzde 9'a düştüğü yerler var Türkiye'de. Bunun anlamı şu; otun üzerine sanki benzin dökmüşçesine bir yerde yangın çıktığı andan itibaren, o yangın bir miktar rüzgarın etkisiyle neredeyse yakalamanıza imkan kalmıyor. Manisa'da 2 uçak 10 helikopter, 20 su tankeri 320 personel taşıyor. Henüz kontrol altına alındı bilgisi gelmedi ama birkaç saat içinde Manisa yangınında soğutma faaliyetlerine geçebiliriz diye düşünüyorum.

Türkiye genelinde 146 orman yangını, 81 ziraat yangını çıktı. İzmir'de de bir hafta içerisinde 20 orman yangını, 13 ziraat yangını olmak üzere İzmir'de de toplam 33 yangına müdahale ettik.

Son üç yılda 2020 yılı, yüzde 27 daha fazla yangınla karşı karşıyayız.

İzmir için, Menderes için geçmiş olsun diyorum. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınlar yüzde 90 insan hatasıdır. Yüzde 90 insan hatasının olduğu yerde çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.

Eğer birisi kasıtlı olarak yangını çıkardıysa bunun cezası müebbettir. Çok çok dikkat ediyor olmamız lazım. Orman alanlarını kullanırken, zirai alanların temizlenmesiyle ilgili faaliyet gösterirken çok çok dikkatli olmamız lazım.

(Menderes'teki orman yangını) Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var

Bu kadar yangının çıktığı yerde iyi niyetli olmak saflık olur diye düşünüyorum. Kolluk kuvvetlerimiz gerekli çalışmayı yapıyorlar.

Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda.