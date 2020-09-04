Son dakika haberler: Bakan Pakdemirli'den flaş açıklamalar

Denizli'nin Çardak ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''300-350 hektarlık bir alan etkilenmiş olabilir. Ama yarısının yanmadığı düşünülüyor. Kabaca 200 hektarın yandığı değerlendiriliyor. Her yangında etkilenen alan konusu merak edildiği için kabaca bir hesap yaparak açıkladık.



Çorum Kargı yangınımızla mücadelemiz devam ediyor. Sinop Boyabat’taki yangınımızda devam ediyor.



Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan, kabaca etkilenmiş olarak görünüyor.



Yangının çıkış nedeni ile ilgili net bir bilgi yok. Yangının takibi sırasında içine kadar girdik. Yangın çok hızlı ilerleyince koşarak oradan ayrıldık. 2-3 dakika geç kalsak bir tehlike atlatabilirdik. Ama teknik inceleme yapmaktan imtina edemeyiz.'' ifadelerini kullandı.

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