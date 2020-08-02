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Haber Giriş: 02.08.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

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Son dakika haberler... Bakan Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı ve "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar." notunu düştü.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımı şöyle:

"Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!"

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