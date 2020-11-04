Son dakika haberler... Bakan Kurum'dan İzmir depremine ilişkin önemli açıklamalar

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"114 CANIMIZI KAYBETTİK, 107 VATANDAŞIMIZI DA ENKAZDAN KURTARDIK"

17 binada, tüm İzmir genelinde 8 bin kişilik arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımız devam ediyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına başladık.

Sadece 1 alanda enkazımız kaldı. Orada da hassas şekilde enkaz altında herhangi bir canlı emaresi yok.

Enkazımızı da bu hassasiyetle kaldıracağız.

Dinlenmeden, canını tehlikeye atan tüm arama kurtarma ekiplerimize, tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Enkaz altında kalan 114 canımızı kaybettik. 107 vatandaşımızı da enkazdan kurtardık.

"İZMİR'DE YENİ YAPILACAK BİNALAR ZEMİN+5'İ GEÇMEYECEK"

İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlatmış durumdayız.

17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek

Riskli binalarda oturmayalım.

Biz yetkilendirdiğimiz kuruluşlarca riskli bina tespitini yapabiliriz.

Herhangi bir ilimizde enkaz altında bir vatandaşımızı aramak istemiyoruz.

Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar ülkemiz için önemlidir.

"BİNALARI YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

Tüm Türkiye kentsel dönüşümde siyasi bir kaygı gözetmeden kentsel dönüşümü yürütmek durumunda.

İzmir'de 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda 3000 konut planlıyoruz. Zemin+5 katı geçmeyecek projeler... Örnek bir şehircilik anlayışıyla projelendirmeyi yapıyoruz. TOKİ en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz

Yeni yapılacak konutlarla çok önemli bir kentsel dönüşümü başlatmış olacağız.

Yüksek yapı yapılmaması konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma gerçekleştirilecek.

942 uzmanımızla hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şuana kadar 22 bin binada 141 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180.

Yıkım çalışmalarını başlattık. 4 binanın yıkımını dün tamamladık. Bugün yıkımlar devam edecek. Riskli binalara ilişkin ekiplerimiz, hocalarımızla birlikte yerinde tespitleri yapıyorlar.

Kira yardımlarını vatandaşlarımıza ödemeye başladık. Vatandaşlarımıza bugüne kadar kira ve taşınma yardımı toplamı 2 milyon 865 bine ulaştı.

"ARAMA KURTARMA VE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

13 ilçemizde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanemiz var. Şu an 208 depremzede kalıyor. Yeteri kadar yerimiz var, vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerimizde misafir edebiliriz.

Konteyner kent çalışmaları başlatıldı.

1000 konteyner kuruyoruz ilk etapta.

19 gün sonra da konteyner kentleri teslim ediyor olacağız.

Arama kurtarma çalışmaları şu an itibariyle tamamlandı.

Enkaz kaldırma çalışmaları da şu an itibariyle tamamlandı.

AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU: İZMİR'DE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Öte yandan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Güllüoğlu, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.