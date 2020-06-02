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Haber Giriş: 02.06.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

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Son dakika haberler... Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmeyeceğini belirterek, ''Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz'' dedi.

Twitter'daki hesabından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, ''Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır'' dedi. 

Koca, paylaşımında Çince yazıların olduğu görsele de yer verdi.

Son dakika haberler... Bakan Kocadan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

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