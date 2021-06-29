Son dakika haberler: Bakan Koca'dan şehir hastanelerine ilişkin iddiaya net yanıt!

Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerinin satıldığı iddiasına ilişkin "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" dedi. Bakan Koca "Kamuoyunda söylenenler tamamen yanlış. Sadece bazı hizmetlerde, bu hizmetleri veren firmalarda değişikliğe gidildi" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN BIONTECH AŞISI ALINDIĞI İDDİASI

Bakan Koca, "Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz" dedi.

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