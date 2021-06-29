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Haber Giriş: 29.06.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Koca'dan şehir hastanelerine ilişkin iddiaya net yanıt!

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Son dakika haberler: Bakan Koca'dan şehir hastanelerine ilişkin iddiaya net yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin satıldığı ve Türkiye'nin Fransa'dan BioNTech aşısı aldığı iddialarına yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerinin satıldığı iddiasına ilişkin "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" dedi. Bakan Koca "Kamuoyunda söylenenler tamamen yanlış. Sadece bazı hizmetlerde, bu hizmetleri veren firmalarda değişikliğe gidildi" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan seyirci müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan seyirci müjdesi!

FRANSA'DAN BIONTECH AŞISI ALINDIĞI İDDİASI

Bakan Koca, "Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz" dedi.

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