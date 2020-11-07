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Haber Giriş: 07.11.2020 - 17:51 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Koca'dan koronavirüs salgınında tedbir uyarısı

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Son dakika haberler: Bakan Koca'dan koronavirüs salgınında tedbir uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, ''COVID-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın Bakan zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun.'' paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, ''COVID-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun.'' paylaşımında bulundu.

Son dakika haberler: Bakan Kocadan koronavirüs salgınında tedbir uyarısı


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