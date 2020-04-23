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Haber Giriş: 23.04.2020 - 17:22,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Koca’dan 23 Nisan’da güldüren paylaşım: Bana yaklaşma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 23 Nisan'a özel bir paylaşımda bulundu.

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk kez evlerde kutlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabı üzerinden 23 Nisan'a özel bir video paylaşımında bulundu.

''Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun. Genç bilim kurulu üyelerimiz video konferans ile bir araya geldi’’ cümleleriyle yaptığı paylaşımda gülümseten anlar yaşandı.

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