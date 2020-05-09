Son dakika haberler... Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Riski görün
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. Riski görün" açıklamasını yaptı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün
Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün pic.twitter.com/xos8qkGwAh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020
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