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Haber Giriş: 19.06.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Koca: Tüm belediye başkanlarımızdan istirhamım...

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Son dakika haberler... Bakan Koca: Tüm belediye başkanlarımızdan istirhamım...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." paylaşımında bulundu.

Bakan Koca'nın mesajı şöyle:

"Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız."

Bakan Koca daha önce ise “LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler” ifadelerini kullanmıştı. 

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Son dakika: Bakan Koca açıkladı! LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması
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