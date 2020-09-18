Son dakika haberler... Bakan Koca: Salgında yeniden bir şiddetlenme yaşıyoruz

BAKAN KOCA İZMİR'DE KONUŞUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam genel bir değerlendirme yapacağım.

Mart ayından bu yana mücadele ettiğimiz corona virüs salgınında yeniden bir şiddetlenme yaşıyoruz.

Artış ülkenin her tarafında aynı değil.

İzmir mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu.

İzmir'de 1 ay öncesine göre %42 oranında vaka artışına şahit olduk. Son 1 haftada vaka artışı %10'lara geriledi.

Bizleri sevindiren diğer gelişme son dönemde İzmir'de zatüre oranı %8.2'den %4'e düştü.

İzmir'de şu an 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.

Türkiye filyasyonu en iyi yapan tek ülke.

Ayrıntılar geliyor...

"İÇİMİZDEKİ EN BABAYİĞİT KİŞİ İÇİN"

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"İÇİMİZDEKİ EN BABAYİĞİT KİŞİ İÇİN: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 Milyona, 1 milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı ..."