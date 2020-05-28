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Son dakika haberler... Bakan Koca paylaştı: "Koronavirüste Türkiye'nin başarısı..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı Bryza'nın "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9." ifadelerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.
Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9. ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA"
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