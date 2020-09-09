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AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 20:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Koca, koronavirüse karşı sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti

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Son dakika haberler: Bakan Koca, koronavirüse karşı sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim."

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