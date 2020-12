Son dakika haberler: Bakan Koca, 'Antalya'da yüzde 100 artış var' diyerek uyarmıştı! Kent alarmda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmeden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor" dedi.



Paylaşımının devamında, illerdeki vaka artışına ve yoğun bakım doluluk oranlarına değinen Koca, şu ifadeleri kullandı: "Son bir haftada Hatay’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon’da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır’da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır."

Bakan Koca’nın Antalya’daki yüzde 100 vaka artışını bildirmesinin ardından kentin meydan ve işlek yaya caddelerindeki banklar şeritlerle kapatıldı. Özellikle yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi ve Kaleiçi bölgesinde al-götür yöntemiyle siparişlerini alan vatandaşlar, yemeklerini ayakta yemek zorunda kaldı. Vatandaşlar alınan tedbirin doğru olduğu yönünde de görüş bildirdi.







"AYAKTA YEMEK ZOR OLUYOR"



Cafer Sönmez, alınan tedbirleri makul karşıladığını, vatandaşın da bazı konularda bilinçli olmadığını ifade etti.



Ayakta yemek yemenin zor olduğunu ifade eden Umut Kaygısız ise “Benim düşünceme göre çok geç alınmış bir tedbir. Vakalar ilk artmaya başladığında daha verimli tedbirler alınsaydı bence bu denli yükselmezdi, bu kadar insan sıkıntı çekmezdi” dedi.



Burcu Tokgöz de, “Şu an rezillik çekiyoruz. Sigara içemiyoruz, ona tamam ama yağmur altında yemek yemeye çalışıyoruz. Artışta bizim de eksilerimiz var” ifadelerini kullandı.

Geçen haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sahilleri ve parkları doldurdu. Çoğu tedbirin göz ardı edildiği kentte, bazı vatandaşlar da evlerin önündeki ayakkabı kalabalığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.





TANIDIK ÇEVREDEN KAPILIYOR



Kentteki vaka sayısının artışına paralel olarak hastanelerdeki doluluk oranı da artış gösterdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise vaka sayılarındaki artışa hazırlık olarak yeni bir 'ara yoğun bakım servisi' oluşturulmaya başlandı. Koronavirüs tedavisi gören hastaların çoğunun virüsü tanıdık çevrelerinden kaptığı ve aile içi bulaşların çok yüksek olduğu öğrenildi.



YENİ BİR ARA YOĞUN BAKIM SERVİSİ



Antalya'da da Türkiye'deki artışa paralel olarak vaka sayılarında son günlerde artış görüldüğünü belirten Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımların sevk ve idaresinden sorumlu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, “Biz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Covid-19 için yoğun bakımlarda büyük bir yatak sayısı ayırmıştık. Aynı zamanda çevre illerden de sevk aldığımız için bizdeki vaka artışı biraz daha fazla oldu. Bu artışa paralel olarak Bakanlığın da talimatıyla yatak sayısını ihtiyaç doğrultusunda artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz. İhtiyacı karşılayabilmek için yeni bir ara yoğun bakım servisi oluşturuyoruz" dedi.



'TALEBİ KARŞILAYABİLİYORUZ'



Yatak sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Kavrut Öztürk, “Yoğun bakımlarımızda ihtiyaç duyulan tüm tedavileri en üst düzeyde sağlamaktayız. Entübe olup ventilatör desteğine ihtiyacı olan hastalarımız olsun, yüksek akış desteği olan hastaların tamamına hizmet verebiliyoruz. Şu an gelen talebi karşılayabiliyoruz. Yatak sayılarını da artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



ARKADAŞ GRUPLARINDAN BULAŞ



İnsanların sosyal ortamda bir araya gelmesiyle vakalarda artış yaşandığını belirten Doç. Dr. Kavrut Öztürk, şöyle konuştu:



“Vatandaşlar sıklıkla sosyal ortamda, kendi tanıdık çevrelerinden vakaları kapıyorlar. Aile içi bulaşlar çok fazla gözüküyor. Doğum günü için bir araya gelmek gibi veya arkadaş gruplarının toplanıp yaptığı aktivitelerde çok sayıda kişiye bulaş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni gibi temel tedbirlere uyulması oldukça önemli. Vatandaşlarımızdan beklentimiz bu tedbirlere uyulması. Uyulduğu takdirde vaka artış hızını belki engelleyebiliriz. Biz tedavi ve hizmet aşamasında tatbiki elimizden geleni yapıyoruz ama vatandaşların da kurallara uyması çok önemli."





'KENDİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN UYUYORUZ'



Bakanlığın önerdiği kurallara uyduğunu belirten Hakan Ceylan, “Bakanın açıklamasında belirttiği gibi sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymamız gerekiyor. Bu pandemi bütün dünyada yaygın, kurallara uyarak bir an önce atlatacağız. Ben devletin, bakanlığın önerdiği maske, sosyal mesafe, gerekmediği zaman dışarı çıkmama kurallarına kendi sağlımız için uyuyorum. İnsanlar kurallara riayet etmiyor. Bu nedenle vaka sayısı artıyor" diye konuştu.



'ELDİVENSİZ, MASKESİZ ÇALIŞMIYORUM'



Kuaförlük yapan ve iş yerinde tüm önlemleri aldıklarını belirten İbrahim Alp, “Ben eldivensiz maskesiz çalışmıyorum. Gelen müşterilerim aynı şekilde maskesiyle geliyor. Biz bu şekilde önlem alıyoruz. Bu durumda herkesin korunması gerekiyor. Antalya'da vaka sayılarının turistler nedeniyle arttığını düşünüyorum. Gelenler çok rahat şekilde her yere girdi çıktı. Ben vaka sayısındaki artışı buna bağlıyorum" yorumunu yaptı.



Vaka sayısının kalabalıktan dolayı arttığını belirten Ercan Önal ise “Kimi kişiler kurallara uyuyor kimileri ise uymuyor. Genelde uymamız lazım ama uyulmuyor. Vaka artışı bence kalabalıktan dolayı yaşanıyor. İnsanlar gezmeyi seviyor" dedi.



ARAÇLARDAN ANONS YAPILIYOR



Kentin en işlek caddelerinden Kazım Özalp'te belediye zabıta ekipleri, araçlardan Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak sosyal mesafe uyarısı yapmaya başladı. Bu cadde üzerinde daha önce birer koltukları kapatılan banklar da tamamen şeritle kapatılarak devre dışı bırakıldı. Diğer yandan Antalya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle önceki günlerde sokaklarda görülen kalabalıkta azalma olduğu gözlendi. Güneşli günlerde insanların yoğun olduğu kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı ve Kalekapısı gibi işlek noktalar, yağış nedeniyle bugün sesiz kaldı.