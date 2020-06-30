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Haber Giriş: 30.06.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın açıklamasında bulundu. "Fransa bir darbeciyi destekliyor." diyen Çavuşoğlu, "Esas sorgulanması, eleştirilmesi gereken Fransa'nın özellikle de Macron'un tutumu ve politikalarıdır. Öncelikle dürüst ve şeffaf olsunlar, sonra Türkiye'yi eleştirsinler. Türkiye'yi bu şekilde saldırmanın iç siyasette de Macron'a bir faydasının olmadığını kendisi de gördü. Umarım kendisi de bundan ders alır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

BMGK kararı ve Libyalılar arasında 2015'te imzalanan antlaşma ile meşruiyet kazanan Libya'daki tek meşru olan hükümet ile işbirliği yapıyoruz.

Tüm dünya da biliyor ki bizim bu işbirliğimiz sayesinde bir denge sağlanmıştır ve bu iç savaşın dönmesi engellenmiştir.

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlundan Macrona sert tepki

Fransa bir darbeciyi destekliyor.

NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor.

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlundan Macrona sert tepki

Esas sorgulanması, eleştirilmesi gereken Fransa'nın özellikle de Macron'un tutumu ve politikalarıdır. Öncelikle dürüst ve şeffaf olsunlar, sonra Türkiye'yi eleştirsinler. Türkiye'yi bu şekilde saldırmanın iç siyasette de Macron'a bir faydasının olmadığını kendisi de gördü. Umarım kendisi de bundan ders alır.

Ayrıntılar geliyor...

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