Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

BMGK kararı ve Libyalılar arasında 2015'te imzalanan antlaşma ile meşruiyet kazanan Libya'daki tek meşru olan hükümet ile işbirliği yapıyoruz.

Tüm dünya da biliyor ki bizim bu işbirliğimiz sayesinde bir denge sağlanmıştır ve bu iç savaşın dönmesi engellenmiştir.

Fransa bir darbeciyi destekliyor.

NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor.

Esas sorgulanması, eleştirilmesi gereken Fransa'nın özellikle de Macron'un tutumu ve politikalarıdır. Öncelikle dürüst ve şeffaf olsunlar, sonra Türkiye'yi eleştirsinler. Türkiye'yi bu şekilde saldırmanın iç siyasette de Macron'a bir faydasının olmadığını kendisi de gördü. Umarım kendisi de bundan ders alır.

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