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AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 20:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu'ndan 'işgal bitmeli' vurgusu

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Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu'ndan 'işgal bitmeli' vurgusu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.

 

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