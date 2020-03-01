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Haber Giriş: 01.03.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

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Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme öncesi konular değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. Görüşmede liderlerin buluşması öncesi konular değerlendirildi.

 

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