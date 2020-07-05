Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu bu sözlerle duyurdu: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonu

Çavuşoğlu'nun diğer açıklamaları şöyle:

''Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Bu süreçte 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."