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Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gitti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Bakanımız, 6 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la, Yukarı Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır."

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