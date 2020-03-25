Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu: 32 Türk yurt dışında hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"2721 ÖĞRENCİMİZ ÜLKEMİZE GETİRİLDİ"

Dün akşam itibariyle 11 sefer ile 8 ülkeden 2721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'daki öğrencilerimizi aldık. KKTC'den de öğrencilerimiz getirildi. 14 günlük karantinaya alınmış oldular. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildiler. Fas'taki 224 vatandaşlarımızı da ülkemize getirdik.

20 bin Pakistanlı var. 1 tanesinin kalp ritminde problem vardı. Diğerlerini de misafir ediyoruz.

Özbekistan'dan gelen uçak Özbek kardeşlerimizi ülkesine götürdü.

Diğer ülkelerin vatandaşları da var.

YURT DIŞINDA CORONA VİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKLERİN SAYISI 32

Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Biz o ailelere gerekli yardımları yapıyoruz. Kargo uçuşları var biliyorsunuz. Gerekli tedbirler alıyoruz ve vatandaşlarımızın cenazelerini ülkemize getirilmesi konusunda da gereken desteği veriyoruz.

"17 ÜLKEYE TIBBİ MALZEME GÖNDERDİK"

Bugüne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. G-20 ülkeleriyle yaptığımız görüşmede böyle bir fonun oluşturulmasını teklif ettik. Sağlık Bakanlığımızla bir anlaşma imzaladı bu üretici firmalar. Devletimiz bu ürünleri parasıyla alacak. Bu adımlardan sonra üretim kapasitemiz ne kadar, ihtiyacımız ne kadar buna bakacağız. Daha sonra talep eden ülkelerle görüşebiliriz.

"KENDİLERİNİN DE BİZDEN MASKE TALEBİ OLDU"

Dün İspanya Dışişleri Bakanı ile bir görüşmemiz oldu. Kendilerinin de bizden maske talebi oldu. Oluşturulacak fonla hangi ülkenin neye ihtiyacı var, hangi ülke bunu sağlayabilir organize edebiliriz. Oluşturulacak bir koordinasyon merkezi veya fona gereken katkıyı sağlarız. İnsani konularda birinci sırada olan bir ülkeyiz. Dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. Uluslararası toplumun işbirliği içinde olması gereken bir dönemdeyiz.

"65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN..."

Devletimiz, bilim kurulunun tavsiyesine göre karar alıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması gerekiyor. Devletimiz gerekli desteği veriyor. Gıda ve ilaç ihtiyacımız olduğu zaman devletin kurumları gerekli desteği veriyor. Biz de bireyler olarak elimizden geleni yaparız. Yeter ki onlar çıkmasınlar. Gördük ki son günlerde bunu da suistimal edenler oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edenler oldu.

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