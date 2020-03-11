Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:05,
Son dakika haberler... Bakan Akar'dan 'ateşkes' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. 'Rus heyetle görüşmeler olumlu devam ediyor.' diyen Akar, "Sözlerimizi tuttuk. Rusya'dan da bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyetiyle görüşmelerle ilgili, "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Akar, "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyor, ona çalışıyoruz." dedi.
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