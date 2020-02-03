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DHA - AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 13:12,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye sınırında kritik mesaj

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Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye sınırında kritik mesaj

Milli Savunma BakanI Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin gerekenlerin yapıldığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini bildirdi.

Akar,  beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.     

Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK Komuta Kademesi, helikopterle sınır hattındaki birliklere gitti.     

Akar, AA muhabirinin İdlib'deki saldırıya ilişkin sorusu üzerine, "Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın." dedi.

Hulusi Akar, Suriye sınırına gitti
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