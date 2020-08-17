Son dakika haberler... Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'da

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Libya Hükümeti'nin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından, Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

CNN Türk Editörü Kenan Şener de canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

"Akar ve Güler, öncelikle Türk askerlerinin bulunduğu merkezi ziyaret edecekler. Akar ve Güler, geçtiğimiz ay da Trablus'a gidip, orada faaliyet yürüten Türk güçlerine komuta eden komutanlarla bir araya gelmişlerdi. Ardından da Libya açıklarında bulunan Türk fırkateynlerini ziyaret etmişlerdi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın bugünkü ziyareti daha başka bir önem taşıyor. Akar, Trablus'ta Katarlı mevkidaşıyla bir araya gelecek.

Türkiye ile Katar bir süredir askeri ilişkilerde ve bölgesel savunma ilişkilerini kuvvetlendiren iki ülke. Askeri ve savunma işbirliğinin Libya'ya taşınması olarak yorumlanabilir. Bugün Katar Savunma Bakanı ve Akar'ın Libya'da olması önümüzdeki günlerde farklı ülkelerin bir araya gelebileceği, çeşitli işbirliğinin ortaya çıkacağının somut işareti olarak aktarılabilir."