Son dakika haberler... Bakan Akar: Tüm denizlerde hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz

Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle mesaj yayımladı. 'Preveze Deniz Zaferi'nin 482’nci yıl dönümünü ve denizcilerin 'Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

"27 Eylül 1538’de Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi, Akdeniz tarihinde bir dönüm noktasıdır. Preveze Deniz Zaferi ile Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuş ve Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Bu deniz savaşı, Türk donanmasına mükemmel komuta eden ve denizcilik usullerine en üst seviyede vakıf kaptanlarımızın ve kahraman leventlerimizin muharebe yetenekleri ile kazanılmıştır. Türk denizcilik tarihinin müstesna sayfalarına adları yazılan ve dünya denizcilik tarihine damga vuran bahriyelilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz de bugün sahip olduğu yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakâr personeliyle 'Mavi Vatanımız'da etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmekte, aynı zamanda dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağlamaktadır" dedi.

'KARARLILIKLA KORUMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Mesajında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki; modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Bu çerçevede Deniz Kuvvetlerimizin modern deniz gücü niteliklerini muhafaza edebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Preveze Deniz Zaferi’nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa ve ebediyete intikal etmiş kahraman denizcilerimizi, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal başta olmak üzere, Deniz Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen fedakâr komutan ve mensuplarını en samimi duygularımla kutluyor, kendilerine kazasız, belasız; hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kahraman Türk denizcileri, denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun" ifadesini kullandı.