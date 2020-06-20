AA
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Son dakika haberler... Bakan Akar: Teröristlerin inlerine girildi, başlarına yıkıldı
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti. Akar, "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor." açıklamasında bulundu. Bakan Akar, "Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara, çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 160'ı aşkın EYP imha edildi, 700’den fazla hedef vuruldu." ifadelerini kullandı.
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