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AA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Bakan Akar talimat verdi: Orduevi ve askeri misafirhaneler sağlık çalışanlarına açıldı

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Son dakika haberler... Bakan Akar talimat verdi: Orduevi ve askeri misafirhaneler sağlık çalışanlarına açıldı
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın talimatıyla bazı orduevi ve askeri misafirhanelerin kapıları, Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına açıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona virüsle mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.

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