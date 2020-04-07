AA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:27,
Son dakika haberler... Bakan Akar talimat verdi: Orduevi ve askeri misafirhaneler sağlık çalışanlarına açıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'ın talimatıyla bazı orduevi ve askeri misafirhanelerin kapıları, Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına açıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona virüsle mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.
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