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DHA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Soygu ile görüştü

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Son dakika haberler: Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Soygu ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib’de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib’de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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