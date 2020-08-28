DHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberler: Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Bakan Akar'ın İngiliz mevkidaşı ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bakan Akar'ın İngiliz mevkidaşı ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle