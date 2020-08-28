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DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

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Son dakika haberler: Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Bakan Akar'ın İngiliz mevkidaşı ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakan Akar'ın İngiliz mevkidaşı ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Son dakika haberler: Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

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