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AA-İHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 13:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Akar, “Boylarını aşan bir işe girişmişlerdir” dedi ve ekledi: Açtıkları kumpasta boğulacaklar

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Son dakika haberler... Bakan Akar, “Boylarını aşan bir işe girişmişlerdir” dedi ve ekledi: Açtıkları kumpasta boğulacaklar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin de "Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şöyle:

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz’dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla, azimle devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz.

Terör belasını bitirmekte kararlıyız. TSK, her taşın altına bakacak, her mağaraya girecek ve bu teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 17 bin 27, bu yılın başından itibaren de toplam bin 900 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

(Fransız gemisine taciz iddiası) İddialar tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı. Fransız müttefiklerimizden hala özür bekliyoruz.

(Ermenistan'ın saldırıları) Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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