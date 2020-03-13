Son dakika... Bakan Akar: Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak
Bakan Akar, "(Rus heyetiyle görüşme) Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." dedi. Akar ayrıca, '' Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek." ifadelerinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek."
Akar, "İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var."
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