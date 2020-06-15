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DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bahçeli'den TSK'ya ''Pençe-Kartal Operasyonu'' tebriği

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Son dakika haberler: Bahçeli'den TSK'ya ''Pençe-Kartal Operasyonu'' tebriği
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin, "Terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin,  ''Irak'ın kuzeyinde bulunan ve bölücü teröristlerin üs olarak kullandığı Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk merkezli terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır. Pençe-Kartal isimli bu harekât sonucunda belirlenmiş 81 hedef imha edilmiştir.

Bu vesileyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı, zulüm ve ihanete aman vermeyen milli karakteri taviz ve tavsama göstermeden icra ve ifa edilmektedir.

Türk milleti terörle yaşamaya asla alışmayacak, menfur eylemelere göz yummayacak, melun saldırıları alttan almayacaktır.''

DETAYLAR GELİYOR...

Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu
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