Son dakika haberler... Bahçeli'den 'Muharrem İnce' yorumu

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını şöyle aktardı:

"HAKSIZLIĞA VE AYRIMCILIĞA UĞRADI"

"Muharrem İnce'nin açıklamalarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Orada bazı sorularımız oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘Sayın Muharrem İnce'yi 2018'den beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlığa ve ayrımcılığa uğradı. “Parti kurar mı kurmaz mı bilmiyorum ama benim tespitim şudur” deyip şunları söyledi:

“4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağız adımla, CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur.

Kaynağından ve kökünden kopan CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. Anlaşılan odur ki, 1000 günde memleket parolasıyla, Atatürk ve kurucu değerleri hareketin miğferi atacağı anlaşılmaktadır. CHP içine tabi ki karışmamız doğru olmayacaktır.”

"İŞİ OLDUKÇA ZORDUR"

Zaten MHP’nin uzun süredir açıklamalarında Cumhuriyet Halk Partisi’nin Atatürk çizgisinden koptuğuna yönelik bazı eleştiriler yer alıyordu. Bahçeli, “CHP’de Atatürk’ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiği bu aşamada işi oldukça zordur.” ifadelerini kullandı.

TERÖR OPERASYONLARI: "SÖZDE LİDER KADROSU NOKTA OPERASYONLARIYLA ETKİSİZLEŞTİRİLMEKTEDİR"

Aynı zamanda sınır dışında da yapılan bazı terörle mücadele operasyonlarını da sorduk Bahçeli'ye.

Bahçeli, "PKK tükenmiş ve bitme aşamasına gelmiştir. Bölücü terör örgütü dağılmanın eşiğindedir. Terör örgütünün kalıntıları da kısa sürede yok olacaktır. Sözde lider kadrosu nokta operasyonlarıyla etkisizleştirilmektedir. Türk devletinin nefesi saldırı ve suikast emri veren canilerin ensesindedir. Bunlar teker teker imha edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Irak hükümeti'ne de bir çağrısı oldu. Irak Hükümeti'nin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşaa etmesi, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine önem göstermesi şarttır. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'nın bulunduğu yerden sökülüp atılması, iki ülke arasındaki işbirliği ve komşuluk hukukunun istikrarı bakımından zorunluluktur. Terör örgütü PKK'nın önünde 2 seçenek kaldı. Bunlardan biri Türk devletine teslim olmak, diğeri de Türk adaletine hesap vermektir." dedi.