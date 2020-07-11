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Son dakika haberler... Bahçeli: Artık sözü dinlenen bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, sonuçlarına hazır olmalıdır
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin bir açıklama geldi. Bahçeli açıklamasında, "Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına hazır olmalıdır" ifadelerini kullandı.
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