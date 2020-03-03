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Haber Giriş: 03.03.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Hedefler böyle vuruldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu rejim saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Son dakika haberler... Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler Hedefler böyle vuruldu

Hareket kapsamında, SİHA'lar tarafından tespit edilen hedefler bir bir imha ediliyor. Karadan da topçu birlikleri rejim hedeflerini vurarak harekata destek sağlıyor.

Son dakika haberler... Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler Hedefler böyle vuruldu

Bakanlığın paylaştığı yeni görüntüde ise, havadan gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, araçlarının da vurulduğu görüldü.

Son dakika haberler... Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler Hedefler böyle vuruldu

MSB bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler... Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler Hedefler böyle vuruldu

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