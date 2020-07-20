Son dakika haberler... Bağcılar'da polisi şehit eden alçak bu ifadeyi verdi

Bağcılar'daki saldırıya ilişkin 3'ü yaşı küçük olmak üzere 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Serdar B. (19) işsiz olduğunu ve geçimini hırsızlık yaparak sağladığını, olay günü uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Serdar B.'nin ifadesinde, arkadaşıyla gezerken bir aracın yanlarına yaklaştığını, söz konusu kişiyi hasmının adamlarına benzettiğini iddia ederek "Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım" dediği öğrenildi.

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B'nin de Çocuk Suçları Bürosu Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildikleri öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Serdar B., "Arkadaşımla geziyordum. Bir araç yanımıza yanaştı. Ben araçtaki kişiyi hasmımın adamlarına benzettim. Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım." ifadelerini kullandı.

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B'nin Çocuk Suçları Bürosu Savcılığındaki işlemleri sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.

Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda Serdar B. ile 18 yaşından küçük O.I. ve K.A. gözaltına alınmış, şüphelilerle birlikte 2 silah da ele geçirilmişti. Zanlılara ait olduğu belirtilen başka bir silah da çöp konteynerinde bulunmuştu.

Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.