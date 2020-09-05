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Davut CAN - DHA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 19:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Babasının silahıyla yaşamına son vermişti... Baba: Mahvolmuş durumdayım

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Son dakika haberler... Babasının silahıyla yaşamına son vermişti... Baba: Mahvolmuş durumdayım
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla kendisini başından vurarak yaşamına son veren Buse Melisa K.’nın (15) sevk edildiği adliyede serbest bırakılan babası Özay K.'nın, "Olanlardan ötürü çok üzgünüm, mahvolmuş durumdayım. Kızıma kötü davrandığım konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı" dediği öğrenildi.

Öte yandan, olayın, 6 katlı Uyanır Apartmanı’nın balkonunda meydana geldiği öğrenilirken, balkondaki bir camın kırık olduğu ve kırılan cam parçalarının zemine düştüğü görüldü.

Son dakika haberler... Babasının silahıyla yaşamına son vermişti... Baba: Mahvolmuş durumdayım

'ANNESİNİN SESİNİ DUYDUM, YARDIM İSTER GİBİYDİ'

Buse Melisa K. ile aynı apartmanda oturan komşusu Deniz Genevlioğlu, "Ben babasıyla daha önce evden tartıştıklarına dair bir ses duymadım, aile içini bilemem. Biz evdeydik, 2'nci kattaydım ben. Ben sadece cam kırığı sesi duydum, başka da bir şey görmedim. Ben komşum olarak tanıyorum, kişisel olarak çok tanımıyorum. Silah sesi hiç duymadım, sadece annenin sesini duydum. Yardım ister gibiydi" dedi.

Melisanın kahreden ölümü... Babasının ifadesi alındı
Melisa'nın kahreden ölümü... Babasının ifadesi alındı
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