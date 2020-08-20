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Bülent TATOĞULLARI - DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Azeri suç örgütü liderine 'yakın' infaz!

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Son dakika haberler... Azeri suç örgütü liderine 'yakın' infaz!
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Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da bir otelde yemek yerken kendisini öldüren kişinin yakın koruması Khayn Zeyralov olduğu iddia edildi. Öte yandan Zeyralov'un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabında video paylaştığı ortaya çıktı. Görüntüde, Nadir Salifov yürürken, arkasından Zeyralov geliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov'u öldürdükten sonra kaçan ve Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Karayolu'nda durdurulan otomobilde yakalanarak gözaltına alınan Amır Hamidli (26) ve Khayn Zeyralov (25), Antalya'ya getirildi.

'YAKIN KORUMASI ÖLDÜRDÜ' İDDİASI

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelilerden Amır Hamidli'nin Salifov'un şoförü, Khayn Zeyralov'un da yakın koruması olduğu öğrenildi. Nadir Salifov'u yakın koruması Khayn Zeyralov'un öldürdüğü öne sürüldü.

Öte yandan Zeyralov'un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabında video paylaştığı ortaya çıktı. Görüntüde, Nadir Salifov yürürken, arkasından Zeyralov geliyor.

Son dakika haberler... Azeri suç örgütü liderine yakın infaz

MAFYA HESAPLAŞMASI

Cinayetin mafya hesaplaşması olduğu iddiaları gündeme geldi. Nadir Salifov'un 18 Ağustos 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta öldürülen 'Hayalet' lakaplı Rövşan Caniyev'in azmettiricisi olduğu öne sürülürken, Salifov'un 19 Ağustos 2020'de öldürülmüş olması ise mafya hesaplaşması olabileceği ihtimalini doğurdu. Rövşan Caniyev'in kardeşi ve adamlarının Nadir Salifov'u öldürmek için daha önce 2 kez girişimde bulunduğu, polis operasyonlarıyla saldırıların engellendiği belirtildi.

Azeri suç örgütü elebaşı Salifov Antalyada öldürüldü
Azeri suç örgütü elebaşı Salifov Antalya'da öldürüldü

 

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