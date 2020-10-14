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Haber Giriş: 14.10.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... AYM'den 'darbe iması' polemiği ile ilgili açıklama

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Son dakika haberler... AYM'den 'darbe iması' polemiği ile ilgili açıklama
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Anayasa Mahkemesi (AYM), "Herhangi bir üyenin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır." açıklamasını yaptı

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın dün gece Twitter'dan 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı fotoğraf büyük tartışma yaratmıştı.

AK Parti kanadından peş peşe tepkiler gelirken İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından 'Işıklarımız hiç sönmüyor' başlıklı fotoğraflar paylaşıldı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, paylaşımının ardından "Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bu sabah konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır." açıklamasını yaptı. 

Son dakika haberler... AYMden darbe iması polemiği ile ilgili açıklama

AYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili AYM'nin resmi sitesinden açıklama geldi.

AYM'nin açıklaması şöyle:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00’de toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır:

Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır."

Sosyal medyada Işık polemiği Tepkiler peş peşe geldi
Sosyal medyada 'Işık' polemiği! Tepkiler peş peşe geldi
Son dakika haberi: Sosyal medyada 'Işık' polemiği! Tepkiler peş peşe geldi
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