Son dakika haberler... AYM'den 'darbe iması' polemiği ile ilgili açıklama

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın dün gece Twitter'dan 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı fotoğraf büyük tartışma yaratmıştı.

AK Parti kanadından peş peşe tepkiler gelirken İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından 'Işıklarımız hiç sönmüyor' başlıklı fotoğraflar paylaşıldı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, paylaşımının ardından "Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bu sabah konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır." açıklamasını yaptı.

AYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili AYM'nin resmi sitesinden açıklama geldi.

AYM'nin açıklaması şöyle:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00’de toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır:

Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır."