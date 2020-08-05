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Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ- İsa ALMAÇAYIR - DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Aydos'ta ormanlık alanda yangın

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İstanbul Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Aydos'ta ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın havadan ve yerden yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Son dakika haberler... Aydosta ormanlık alanda yangın

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yangınla ilgili Pendik Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Toplam 1.6 hektar orman alanın zarar gördüğü yangını, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınmış ve geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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