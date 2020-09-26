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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - DHA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Aydos'ta orman yangını

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Kartal, Aydos'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.

Kartal, Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.

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