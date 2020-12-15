DHA
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Son dakika haberler: Aydın Kuşadası Körfezi'nde deprem!
Son dakika haberi... Aydın, Kuşadası Körfezi'nde saat 05.45'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 05.45'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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