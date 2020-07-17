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Haber Giriş: 17.07.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ayasofya'da ilk namazın ayrıntıları belli oldu!

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Ayasofya'nın 24 Temmuz'da ibadete açılmasına ilişkin programın ayrıntıları belli oldu. Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldıracağı öğrenilirken, cami içine 470 ila 500 kişinin girmesi bekleniyor.

Danıştay'ın 2 Temmuz'da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına karar verilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasoyfa'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgiler paylaşıldı:

İlk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırması bekleniyor. O gün ciddi bir yoğunluk bekleniyor. Güvenlik önlemleri had safhada olacak. 17 bin polis de burada olacak. 

Ayasofya Camii'nin içinde 470 ila 500 kişinin olması bekleniyor. Bu net bir sayı değil. Bir ölçüm çalışması yapılıyor. Kapasite aslında bu kadar değil. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edileceğinden 470-500 kişinin burada namaz kılması bekleniyor. 

Camiinin içinde de ilk cuma namazı çalışmaları devam ediyor. İçeriye halılar serilecek. Motifler karartma yöntemiyle kapatılacak. Motiflere hiçbir şekilde zarar verilmeyecek. Ses sistemi hazırlıkları da sürüyor.

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