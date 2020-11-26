Son dakika haberler... Avcılar'daki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kamerada

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi önünde 2 Kasım'da saat 22.40 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Yusufujıang Aimatijiang, yanına yaklaşan Azerbaycan uyruklu Aliyev T.(29)'un silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olayı gerçekleştirdikten hemen sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan ağır yaralanan Aimatijiang, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılırken polis ekiplerine vuran kişiyi tanımadığını belirtti. Aimatijiang'ın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YAKALANMA ANI KAMERALARA YANSIDI



Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği yaptığı incelemede şüphelinin olaydan sonra Ömer I.(20) ile buluştuğunu ve Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bir evde kaldığını tespit etti. 11 Kasım tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Aliyev T. kıskıvrak yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerden Ömer I., 20 Kasım tarihinde polis karakoluna gelerek teslim oldu. İki şüpheli adli sevk işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada saldırıya uğrayan Yusufujıang Aimatijiang'ın Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.