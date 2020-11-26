MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Avcılar'daki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kamerada
GeriGündem Son dakika haberler... Avcılar'daki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Adem VAROL/İSTANBUL, (DHA)  
Haber Giriş: 26.11.2020 - 16:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Avcılar'daki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Avcılar'daki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kamerada
Abone Olgoogle-news

İstanbul Avcılar'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi ile ilgili  yürütülen çalışmalarda şüpheli iki kişi yakalandı.  Şüphelilerden birinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı. Bu arada saldırıya uğrayan Yusufujıang  Aimatijiang'ın  Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.

6
  • Avcılar’da hareketli dakikalar Polisten şok operasyon
  • Avcılar’da hareketli dakikalar Polisten şok operasyon
  • Avcılar’da hareketli dakikalar Polisten şok operasyon
  • Avcılar’da hareketli dakikalar Polisten şok operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi önünde 2 Kasım'da saat 22.40 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Yusufujıang  Aimatijiang, yanına yaklaşan Azerbaycan uyruklu Aliyev T.(29)'un silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olayı gerçekleştirdikten hemen sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan ağır yaralanan Aimatijiang, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılırken polis ekiplerine vuran kişiyi  tanımadığını belirtti.  Aimatijiang'ın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YAKALANMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği yaptığı incelemede şüphelinin olaydan sonra Ömer I.(20) ile buluştuğunu ve Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bir evde kaldığını tespit etti. 11 Kasım tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Aliyev T. kıskıvrak yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerden Ömer I., 20 Kasım tarihinde polis karakoluna gelerek teslim oldu. İki şüpheli adli sevk işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberler... Avcılardaki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kamerada

Bu arada saldırıya uğrayan Yusufujıang  Aimatijiang'ın  Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle