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DHA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 11:05,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Avcılar'da korkutan yangın

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Son dakika haberler... Avcılar'da korkutan yangın
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Avcılar’da bir binada yangın çıktı. Alevler yan binanın çatısına da sıçrarken, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısı alev alev yanarken mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bu arada alev alev yanan çatılar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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