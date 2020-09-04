Son dakika haberler... Avcılar'da hareketli dakikalar!

Olay saat 13.00 sıralarında Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zemin katında bulunan çanta dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm nedeniyle dükkânının boşaltılmasına karşı çıkan kiracı Recep Bilgiç pompalı tüfekle etrafa bir el ateş açtı.

Sonrasında ise elindeki pompalı tüfekle dükkânına girerek kendini yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı.

Recep Bilgiç polisler tarafından ikna edilemeyince olay yerine müzakereci polis ve özel harekât polisleri de sevk edildi. Müzakereci polisler şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Bilgiç, bir saat süren çalışmaların ardından ikna edildi. İkna edilen Bilgiç, polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

"ZABITAYLA SIKINTI YAŞIYORDU"

Recep Bilgiç'in arkadaşı Levent Yıldırım, "Benim çok samimi arkadaşım. Binanın yıkım kararı çıkmış. Arkadaşımda dükkân bulamayınca bu tür bir eyleme kalkıştı. Eylemde kazasız belasız bitti. Silahı varmış. Kimseye zarar vermez. Kendini yakardı kimseye zarar vermezdi. Adaletsizlik var. Zabıtayla sıkıntı yaşıyordu" dedi.