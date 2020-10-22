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Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ataşehir'de kaza! Yaralılar var...

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İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Kavşağı'nda meydana geldi. Kadir Dumanlı yönetimindeki 67 AAR 979 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildekiler, Kadir Dumanlı, Merve Dumanlı ve Tanem Şevval hafif şekilde yaralandı.

Otomobilin kaldırılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Edirne istikametinde oluşan yoğun trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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