Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 09:29,
Son dakika haberler... Ataşehir'de feci kaza! Reklam panosuna çarptı, havada asılı kaldı
İstanbul Ataşehir'de otomobille İBB'ye bağlı Özel Halk Otobüsü çarpıştı. Refüjdeki reklam panosuna çarpan otobüs havada asılı kaldı. Otobüsteki yolculardan biri yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Yenidoğan - Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.
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