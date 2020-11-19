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Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Artvin'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

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Son dakika haberler: Artvin'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
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ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde, sürücüsünün şerit ihlali yaptığı minibüs ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

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  • Artvinde feci kaza
  • Artvinde feci kaza
  • Artvinde feci kaza
  • Artvinde feci kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yeniköy'deki Su Kavuşumu 3 Tüneli’nde meydana geldi. Şerit ihlali yapan Levent K.’nin (37) kullandığı 08 M 9057 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Hamza E. (72) yönetimindeki 53 AF 400 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hatice E. (63) hayatını kaybederken, sürücüler Levent K. ve Hamza E. ile minibüsteki Ali A. (67) ve Gürkan H. (33) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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