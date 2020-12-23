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Haber Giriş: 23.12.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Art arda dehşeti yaşadılar... Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi

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Son dakika haberler: Art arda dehşeti yaşadılar... Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi
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Şanlıurfa’da vücudu yanan ve yakını tarafından hastaneye götürülen çocuk, sevk edildiği diğer hastaneye götürülürken trafik kazası geçirdi. Kazada araç sürücüsü şok geçirdi. Hastaneye götürülen çocuğun ve sürücünün tedavileri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü'yü Akçakale'ye bağlayan çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynadığı sırada sobanın üzerinde kaynamakta olan su çocuğun üzerine devrildi. Vücudunun çeşitli yerleri yanan çocuk yakını tarafından araçla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, birinci derece yanıklar nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuk araçla hastaneye götürülürken yolda kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü şok geçirdi. Hastaneye götürülen çocuğun ve sürücünün tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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